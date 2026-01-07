Putin vergleicht seine Soldaten mit Jesus

Zu diesen umstrittenen Aussagen ließ sich der russische Staatschef in der Nacht auf Mittwoch im Rahmen einer orthodoxen Weihnachtsfeier in einer kleinen Kirche in der Region Moskau hinreißen. In einem vom Kreml veröffentlichten Video erinnerte Putin daran, dass Jesus oft als Erlöser bezeichnet werde. Denn dieser sei auf die Erde gekommen, um alle Menschen zu retten.