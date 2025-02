Traumjob Stunt-Double: So lassen Sie es krachen!

Hier, in der Ape Academy, ist immerhin eine waschechte Stunt-Performerin am Werk! Die Wienerin wirkte auf internationalen Film-Sets von „Wonder Woman 1984“, „Doctor Strange 2“ und „The Marvels“ ebenso mit wie in lokalen Produktionen wie „Tatort“ oder „Soko Donau“. Wir besuchten sie beim bereits dritten Basic Stunt Workshop in Wien-Liesing.