Bleibt gesperrte Brücke auch für Motorräder offen?

Komplette Sperre verhindern

„Niemand will die Brücke komplett sperren müssen“, betont Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Daher setzte man alle Maßnahmen, um so viel Verkehr wie möglich unter sicheren Bedingungen über die Donauquerung zwischen Mautern und Krems-Stein führen zu können. Die Bevölkerung im Umfeld wird in den kommenden Tagen mittels Postwurf über alle Maßnahmen auf der und um die Brücke informiert, heißt es seitens des Landes.