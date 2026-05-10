Riesen Polizeieinsatz wegen einer „Rauschaktion“

Es sollte eine unvergessliche Nacht für zwei junge Männer werden. Und das wurde sie dann auch; weil ein 34-Jähriger aus Hörsching seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte, brach er im Rausch seine eigene Tür auf. Nachbarn schlugen Alarm, dann kam es zu einem riesen Polizeieinsatz.
Mehrere Polizeistreifen inklusive zwei der Schnellen Interventionsgruppe wurden am Sonntag gegen 1.40 Uhr wegen eines möglichen Wohnungseinbruchs zu einer Adresse in Hörsching gerufen. Ein Zeuge meldete dies über Notruf. Vor Ort stellten die Beamten eine stark beschädigte Wohnungseingangstüre fest. Da auf mehrfache Aufforderungen keine Reaktion erfolgte, wurde die Wohnung betreten.
„Fass!“, doch Hund reagierte nicht
Im Schlafzimmer konnten zwei 34-Jährige angetroffen. Einer der Männer versuchte seinen Hund mit dem Zuruf „Fass!“ auf die Beamten zu hetzen. Nachdem der Hund nicht reagierte, warf er ihn in Richtung der Polizisten, lief auf die sie mit geballten Fäusten zu und konnte erst nach Androhung des Tasereinsatzes angehalten werden. Der zweite 34-Jährige kam den Anweisungen der Beamten nur zögerlich nach und leistete passiven Widerstand. Zudem waren beide Männer stark alkoholisiert und sehr unkooperativ.
Mit Handschellen gesichert
Beide wurden vorläufig festgenommen und mit Handfesseln gesichert. Bei den Ersterhebungen stellte sich heraus, dass es sich um den Wohnungsinhaber und dessen Bekannten handelte. Die beiden hatten sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft, nachdem sie ihren Wohnungsschlüssel vergessen hatten.
Vorläufiges Waffenverbot
Gegen den 34-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und zwei Langwaffen, sowie diverse Munition und Zubehör sichergestellt. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Linz sowie an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land. Die Einsatzkosten werden aufgrund des grob fahrlässigen Verhaltens verrechnet.
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