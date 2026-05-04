Gesuchter Betrüger in Südfrankreich festgenommen

Warten auf Auslieferung

Der einschlägig vorbestrafte 56-Jährige hatte sich offenbar zu seiner Lebensgefährtin nach Südfrankreich abgesetzt, wo er nun von einer französischen Spezialeinheit festgenommen wurde. Der Mann befindet sich in Auslieferungshaft und wird nach Österreich überstellt. Es besteht unter anderem ein offener Vorführbefehl des Landesgerichts Linz. Über die Schadenshöhe gab es vorerst keine Informationen.