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Linzer tauchte unter

Gesuchter Betrüger in Südfrankreich festgenommen

Oberösterreich
04.05.2026 13:50
(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Spät aber doch klickten nun für einen gesuchten Linzer die Handschellen. Der 56-Jährige war seit Oktober 2025 auf der Flucht, wurde nun in Südfrankreich in seinem Versteck festgenommen. Er soll mit Bestellbetrügereien zahlreiche Opfer um ihr Geld gebracht haben.

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Ein 56-jähriger Linzer, der seit Oktober 2025 auf der Flucht war, ist nun in Südfrankreich festgenommen worden. Der Österreicher wurde wegen Bestellbetrugs gesucht. Er kassierte Geld von den Opfern, verschickte aber die im Internet angebotenen Waren nie. Ende 2025 wurde ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Es folgten monatelange Ermittlungen, dann auch in Koordination mit französischen Beamten.

Warten auf Auslieferung
Der einschlägig vorbestrafte 56-Jährige hatte sich offenbar zu seiner Lebensgefährtin nach Südfrankreich abgesetzt, wo er nun von einer französischen Spezialeinheit festgenommen wurde. Der Mann befindet sich in Auslieferungshaft und wird nach Österreich überstellt. Es besteht unter anderem ein offener Vorführbefehl des Landesgerichts Linz. Über die Schadenshöhe gab es vorerst keine Informationen.

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