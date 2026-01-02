Tochter von Tommy Lee Jones tot in Hotel gefunden

Schock für Hollywood-Star Tommy Lee Jones: Der 79-Jährige trauert um seine Tochter Victoria (34). Ein Gast hatte die Schauspielerin in der Nacht auf Freitag tot im edlen „Fairmont Hotel“ in San Francisco aufgefunden.
Kurz vor 3 Uhr früh wurden die Einsatzkräfte in das Hotel gerufen: „Es wurden Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, doch die eingetroffenen Rettungskräfte stellten ihren Tod fest“, berichteten Insider Medienberichten zufolge. Keine 20 Minuten später war auch die Polizei vor Ort, ein Gerichtsmediziner schloss Fremdverschulden aus. Die genaue Todesursache ist aber bis dato nicht bekannt.
Victoria trat als Schauspielerin in die großen Fußstapfen ihres Vaters, spielte an seiner Seite auch eine kleine Rolle in „Men in Black II“. Später wirkte sie in der Serie „One Tree Hill“ (2003) und in dem Film „The Three Burials of Melquiades Estrada“ (2005) mit, bei dem Jones Regie führte.
Tommy Lee schätzte seine Tochter, attestierte ihr, eine „gute Schauspielerin“ zu sein. Ganz einfach dürfte die Zusammenarbeit der beiden nicht immer verlaufen sein: Als die damals 14-Jährige für eine Rolle nicht um 5 Uhr aufstehen wollte, habe Jones „sie gefeuert“. Mitarbeiter der Produktion hätten den Teenager dann heimlich geweckt und pünktlich zum Set gebracht.
Victorias Mutter ist Kimberlea Cloughley. Sie war von 1981 bis 1996 mit Tommy Lee Jones verheiratet und hat mit ihm auch noch Sohn Austin. In den vergangenen Jahren waren Jones und seine Tochter öfter Seite an Seite bei diversen Premieren aufgetreten. Zu ihrem Tod äußerte sich Jones vorerst nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.