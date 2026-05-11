Rücktritt! Nächster ÖSV-Athlet zieht Schlussstrich

Zweifacher WM-Medaillengewinner

Seine größten Erfolge feierte er bei Weltmeisterschaften. Bei der WM in Pokljuka 2021 hatte er zunächst gemeinsam mit Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser sensationell Silber in der Mixed-Staffel erobert, eher er zwei Jahre später gemeinsam mit Hauser in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel eine weitere Silbermedaille gewann. Neben zwei WM-Silbermedaillen eroberte der Steirer zudem zweimal Edelmetall bei den Europameisterschaften 2014 in Nove Mesto (Gold/Staffel, Bronze/Sprint), holte zahlreiche IBU-Cup-Podestplätze und war viele Jahre lang regelmäßig in den Weltcuppunkterängen zu finden.