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Nach Eder und Hauser

Rücktritt! Nächster ÖSV-Athlet zieht Schlussstrich

Biathlon
11.05.2026 09:06
David Komatz beendet seine Karriere.
David Komatz beendet seine Karriere.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächster Rücktritt in unserem Biathlon-Team: Nach Lisa Hauser und Simon Eder zieht auch David Komatz einen Schlussstrich!

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„Der endgültige Entschluss für meinen Rücktritt ist in den letzten Tagen gefallen. Natürlich wäre mit der WM in Hochfilzen 2028 noch einmal ein Großereignis auf heimischen Boden angestanden, allerdings sind zwei Jahre im Spitzensport eine sehr lange Zeit“, verkündet Komatz seine Entscheidung. 

Mehrere Dinge seien ausschlaggebend gewesen. „Gerade in den letzten Jahren hatte ich immer wieder mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen und natürlich hat auch der verlorene Kaderstatus eine Rolle gespielt“, so der 34-Jährige. Komatz absolvierte im Laufe seiner langen Karriere über 200 Weltcuprennen

Zweifacher WM-Medaillengewinner
Seine größten Erfolge feierte er bei Weltmeisterschaften. Bei der WM in Pokljuka 2021 hatte er zunächst gemeinsam mit Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser sensationell Silber in der Mixed-Staffel erobert, eher er zwei Jahre später gemeinsam mit Hauser in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel eine weitere Silbermedaille gewann. Neben zwei WM-Silbermedaillen eroberte der Steirer zudem zweimal Edelmetall bei den Europameisterschaften 2014 in Nove Mesto (Gold/Staffel, Bronze/Sprint), holte zahlreiche IBU-Cup-Podestplätze und war viele Jahre lang regelmäßig in den Weltcuppunkterängen zu finden.

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