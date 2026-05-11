Rücktritt! Nächster ÖSV-Athlet zieht Schlussstrich

Nächster Rücktritt in unserem Biathlon-Team: Nach Lisa Hauser und Simon Eder zieht auch David Komatz einen Schlussstrich!
„Der endgültige Entschluss für meinen Rücktritt ist in den letzten Tagen gefallen. Natürlich wäre mit der WM in Hochfilzen 2028 noch einmal ein Großereignis auf heimischen Boden angestanden, allerdings sind zwei Jahre im Spitzensport eine sehr lange Zeit“, verkündet Komatz seine Entscheidung.
Mehrere Dinge seien ausschlaggebend gewesen. „Gerade in den letzten Jahren hatte ich immer wieder mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen und natürlich hat auch der verlorene Kaderstatus eine Rolle gespielt“, so der 34-Jährige. Komatz absolvierte im Laufe seiner langen Karriere über 200 Weltcuprennen
Zweifacher WM-Medaillengewinner
Seine größten Erfolge feierte er bei Weltmeisterschaften. Bei der WM in Pokljuka 2021 hatte er zunächst gemeinsam mit Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser sensationell Silber in der Mixed-Staffel erobert, eher er zwei Jahre später gemeinsam mit Hauser in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel eine weitere Silbermedaille gewann. Neben zwei WM-Silbermedaillen eroberte der Steirer zudem zweimal Edelmetall bei den Europameisterschaften 2014 in Nove Mesto (Gold/Staffel, Bronze/Sprint), holte zahlreiche IBU-Cup-Podestplätze und war viele Jahre lang regelmäßig in den Weltcuppunkterängen zu finden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.