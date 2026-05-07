Polizei stoppte in Tirol Probeführerschein-Raser

Gegen 17.10 Uhr führten Beamte auf der L211 im Gemeindegebiet von Kramsach (Bezirk Kufstein) Geschwindigkeitskontrollen durch, als ihnen der Wagen des 20-Jährigen ins Netz ging. Nach Abzug der Messtoleranz zeigte das Messgerät noch immer 115 km/h an – und damit 65 km/h zu viel im Ortsgebiet.