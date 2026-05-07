Polizei stoppte in Tirol Probeführerschein-Raser

Als es um Geschwindigkeitsbeschränkungen ging, dürfte dieser junge Autofahrer in der Fahrschule wohl nicht genug aufgepasst haben. Dem 20-Jährigen wurde Mittwoch am späten Nachmittag im Tiroler Kramsach der Führerschein abgenommen. Der Grund war eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung.
Gegen 17.10 Uhr führten Beamte auf der L211 im Gemeindegebiet von Kramsach (Bezirk Kufstein) Geschwindigkeitskontrollen durch, als ihnen der Wagen des 20-Jährigen ins Netz ging. Nach Abzug der Messtoleranz zeigte das Messgerät noch immer 115 km/h an – und damit 65 km/h zu viel im Ortsgebiet.
Die Polizisten hielten den jungen Österreicher sofort an. Aufgrund der massiven Überschreitung musste der Probeführerschein noch vor Ort abgenommen werden. Zudem wurde dem Lenker die Weiterfahrt untersagt.
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