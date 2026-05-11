9500 Personen in Tirol im Bereich der Pflege tätig

Im Mittelpunkt stehen am Dienstag all jene, die sich um das Wohl und die Gesundheit der restlichen Bevölkerung kümmern. Alljährlich am 12. Mai wird nämlich der internationale Tag der Pflege begangen.
Aus diesem Anlass rechnet das Tiroler Landhaus vor, dass im Vorjahr rund 9500 Personen in den Krankenanstalten, Alten- und Pflegeheimen, mobilen Diensten und weiteren Sozialbetreuungsberufen tätig waren.
Besonders erfreulich sei die Entwicklung hinsichtlich der Ausbildungszahlen. „Mit aktuell rund 2600 Auszubildenden verzeichnet Tirol einen Höchststand. Erfolgreich entwickelt sich auch die Pflegelehre. Derzeit absolvieren 126 Lehrlinge in 41 Lehrbetrieben ihre Ausbildung“, lauten die konkreten Zahlen. Österreichweit nehme Tirol somit eine Vorreiterrolle ein.
Den Angestellten gebührt unsere höchste Anerkennung.
Gesundheits-LR Cornelia Hagele
Bild: Christof Birbaumer
2100 neue Pflegeplätze bis 2033 vorgesehen
Um die Pflege- und Gesundheitsberufe zu stärken, hat das Land einerseits einen neuen Führungskräftelehrgang umgesetzt, der im Juni von 20 Personen abgeschlossen wird, andererseits wurde der Pflegebonus für heuer abgesichert, der eine finanzielle Unterstützung und Wertschätzung für die Beschäftigten sein soll.
Parallel dazu wird mit dem Strukturplan Pflege 2023-2033 der Ausbau der flächendeckenden Versorgung vorangetrieben. „Bis 2033 sind rund 2100 neue Pflegeplätze vorgesehen. Der Fokus liegt hierbei auf flexiblen Angeboten wie etwa der Tagespflege oder dem betreuten Wohnen.“
„Unverzichtbare Säule im System“
Wie Gesundheits-LR Cornelia Hagele (ÖVP) betont, „sind die Pflege- und Gesundheitsberufe eine unverzichtbare Säule in unserem Gesundheitssystem. Ohne ihren Einsatz wären die laufenden Reformen und Verbesserungen in der Versorgung nicht möglich. Den Angestellten gebührt unsere höchste Anerkennung“.
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