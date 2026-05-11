9500 Personen in Tirol im Bereich der Pflege tätig

2100 neue Pflegeplätze bis 2033 vorgesehen

Um die Pflege- und Gesundheitsberufe zu stärken, hat das Land einerseits einen neuen Führungskräftelehrgang umgesetzt, der im Juni von 20 Personen abgeschlossen wird, andererseits wurde der Pflegebonus für heuer abgesichert, der eine finanzielle Unterstützung und Wertschätzung für die Beschäftigten sein soll.