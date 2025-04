In Wiens Norden gilt für Pendler mehrfach 2.Klasse

Es ist so wie an den Schlangen in Supermarktkassen: Am Bahnhof hat man das Gefühl, dass just auf seiner Verbindung immer die meisten Verspätungen und Ausfälle sind. Auch sitzt man auffällig oft auf den Linien in den Norden in älteren Garnituren. Jetzt macht sogar Landtagspräsident Karl Wilfing einen Aufschrei Richtung ÖBB, denn es handelt sich wahrlich nicht um Einzelfälle.