Bahn-Odyssee: „Da wäre ich bis München gekommen“

Zwei Busse für hunderte Fahrgäste – bis zur nächsten Haltestelle

Als 20 Minuten später zwei Ersatzbusse eintrafen, keimte erstmals etwas Hoffnung auf. „Das Beste kommt aber erst jetzt“, erzählt der Pendler weiter. Der Busfahrer hatte den Auftrag, die Personen nur zur nächsten Bahnstation nach Ladendorf zu bringen. „Ab da würde es dann wieder normal – also nach ’Fahrplan’ – weitergehen.“ Doch die erste Garnitur war erst nach weiteren zehn Minuten Wartezeit im Schneetreiben am schon dunklen Schienenhorizont zu erkennen: „Durchsagen gab es keine!“, entrüstet sich der Pendler.