Warten in der Kälte

Bahn-Odyssee: „Da wäre ich bis München gekommen“

Niederösterreich
20.01.2026 18:22
Verspätungen sind in Kälteperioden freilich besonders häufig. Ein Fahrgast brauchte jedoch für ...
Verspätungen sind in Kälteperioden freilich besonders häufig. Ein Fahrgast brauchte jedoch für die Strecke von Wien bis Laa an der Thaya satte dreieinhalb Stunden.(Bild: Krone KREATIV/Malte Christians; ÖBB Stock A.)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Oberleitungsschaden – bitte hier aussteigen“: Das war die erste der nervenaufreibenden Stationen eines Pendlers auf der REX-Verbindung von Wien Richtung Laa an der Thaya. „Die Meldung über Ersatzbusse kam erst nach 20 Minuten“, beschreibt ein „Krone“-Leser die Situation. Doch: Die einfache Fahrt sollte sich zu einem Albtraum jedes Pendlers entwickeln . . . 

In bitterer Kälte und bei Schneefall wartend, „strandeten“ – wie der erzählende Pendler beschreibt – am Haltebahnhof Neubau in der Folge noch zwei nachkommende Züge. Die Zahl der Fahrgäste summierte sich auf mehr als 100 Personen, die bei Minus drei Grad vorerst dem Schicksal – besser gesagt der ÖBB-Pannenlogistik – ausgeliefert waren.

Zitat Icon

Zwei Busse für drei Garnituren kamen in der Kälte daher – sie fuhren zum nächsten Bahnhof. Von einem Zug aber keine Spur. Durchsagen gab´s wieder keine.  

Der frustrierte Bahnpendler

Zwei Busse für hunderte Fahrgäste – bis zur nächsten Haltestelle
Als 20 Minuten später zwei Ersatzbusse eintrafen, keimte erstmals etwas Hoffnung auf. „Das Beste kommt aber erst jetzt“, erzählt der Pendler weiter. Der Busfahrer hatte den Auftrag, die Personen nur zur nächsten Bahnstation nach Ladendorf zu bringen. „Ab da würde es dann wieder normal – also nach ’Fahrplan’ – weitergehen.“ Doch die erste Garnitur war erst nach weiteren zehn Minuten Wartezeit im Schneetreiben am schon dunklen Schienenhorizont zu erkennen: „Durchsagen gab es keine!“, entrüstet sich der Pendler.

Der Pendler rechnet und zieht ein nicht erfreuliches „Resumee“
Er summiert und resümiert seine Reise-Odyssee: „Um 15.50 Uhr von Wien bis 19.30 Uhr bis nach Hause: In dieser Zeit wäre ich nach Laa mit der Westbahn bis nach München gekommen – dorthin gelangt man nämlich in knapp vier Stunden“, so der vergrämte Pendler. Mit „Unser Frust wird immer größer – danke an die ÖBB“ beschreibt er in seinen Worten, die sicherlich auch mehr als hunderten anderen Fahrgästen der Garnituren auf den Lippen gelegen wären . . . 

