Bahn-Odyssee: „Da wäre ich bis München gekommen“

Oberleitungsschaden – bitte hier aussteigen“: Das war die erste der nervenaufreibenden Stationen eines Pendlers auf der REX-Verbindung von Wien Richtung Laa an der Thaya. „Die Meldung über Ersatzbusse kam erst nach 20 Minuten“, beschreibt ein „Krone“-Leser die Situation. Doch: Die einfache Fahrt sollte sich zu einem Albtraum jedes Pendlers entwickeln . . .
In bitterer Kälte und bei Schneefall wartend, „strandeten“ – wie der erzählende Pendler beschreibt – am Haltebahnhof Neubau in der Folge noch zwei nachkommende Züge. Die Zahl der Fahrgäste summierte sich auf mehr als 100 Personen, die bei Minus drei Grad vorerst dem Schicksal – besser gesagt der ÖBB-Pannenlogistik – ausgeliefert waren.
Zwei Busse für drei Garnituren kamen in der Kälte daher – sie fuhren zum nächsten Bahnhof. Von einem Zug aber keine Spur. Durchsagen gab´s wieder keine.
Der frustrierte Bahnpendler
Zwei Busse für hunderte Fahrgäste – bis zur nächsten Haltestelle
Als 20 Minuten später zwei Ersatzbusse eintrafen, keimte erstmals etwas Hoffnung auf. „Das Beste kommt aber erst jetzt“, erzählt der Pendler weiter. Der Busfahrer hatte den Auftrag, die Personen nur zur nächsten Bahnstation nach Ladendorf zu bringen. „Ab da würde es dann wieder normal – also nach ’Fahrplan’ – weitergehen.“ Doch die erste Garnitur war erst nach weiteren zehn Minuten Wartezeit im Schneetreiben am schon dunklen Schienenhorizont zu erkennen: „Durchsagen gab es keine!“, entrüstet sich der Pendler.
Der Pendler rechnet und zieht ein nicht erfreuliches „Resumee“
Er summiert und resümiert seine Reise-Odyssee: „Um 15.50 Uhr von Wien bis 19.30 Uhr bis nach Hause: In dieser Zeit wäre ich nach Laa mit der Westbahn bis nach München gekommen – dorthin gelangt man nämlich in knapp vier Stunden“, so der vergrämte Pendler. Mit „Unser Frust wird immer größer – danke an die ÖBB“ beschreibt er in seinen Worten, die sicherlich auch mehr als hunderten anderen Fahrgästen der Garnituren auf den Lippen gelegen wären . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.