Die Tierrettung ist nach der Pleite gerettet

Ein früherer Präsident wurde für die Veruntreuung von 260.000 Euro strafrechtlich rechtskräftig verurteilt. Auf seine Amtszeit folgten zwei Vorstände, die den Steuerrückstand nicht in den Griff bekamen. Ende 2025 schlitterte die Tierrettung dann in die Pleite. Durch die Übernahme des neuen Vorstands ist das Ende des Konkursverfahrens absehbar. Details werden gerade in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter festgelegt.