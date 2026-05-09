Volks-Rock-‘n’-Roll am Wörthersee zum Muttertag

Für das Gabalier-Spektakel am 4. Juli am Wörthersee gibt es noch zusätzliche Karten! Denn anlässlich des Muttertags wurde das Kontingent um 1000 Karten aufgestockt.
„Glück und Tränen am Wörthersee. Hier sagt niemand so leicht Adieu“, weswegen es Österreichs Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier auch regelmäßig an den See, in sein zweites Wohnzimmer, zieht. Auf diesen Sommer freut sich der Musiker und Kärnten-Fan aber ganz besonders. „Und wie! Am 4. Juli ist es wieder so weit: Wir melden uns mit der großen Live-Show und dem ganzen Hulapalu-, Dirndl- und Volks-Rock-’n’-Roll-Wahnsinn in der Ostbucht von Klagenfurt.“
„Und: Anlässlich des Muttertags haben wir gemeinsam mit IP Media und der ,Krone‘ für alle Mamas, Kinder, Familien und Freunde das Kartenkontingent um 1000 Konzerttickets aufgestockt! Das perfekte Volks-Rock-'n'-Roll-Geschenk! Wir freuen uns jedenfalls riesig auf eine riesengroße und rappelvolle Comeback- und Sommershow.“
Informationen und Karten für das Open-Air-Spektakel am 4. Juli in der Klagenfurter Ostbucht gibt es unter www.ip-media.tv
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