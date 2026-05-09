Volks-Rock-‘n’-Roll am Wörthersee zum Muttertag

„Glück und Tränen am Wörthersee. Hier sagt niemand so leicht Adieu“, weswegen es Österreichs Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier auch regelmäßig an den See, in sein zweites Wohnzimmer, zieht. Auf diesen Sommer freut sich der Musiker und Kärnten-Fan aber ganz besonders. „Und wie! Am 4. Juli ist es wieder so weit: Wir melden uns mit der großen Live-Show und dem ganzen Hulapalu-, Dirndl- und Volks-Rock-’n’-Roll-Wahnsinn in der Ostbucht von Klagenfurt.“