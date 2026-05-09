Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gabalier-Spektakel

Volks-Rock-‘n’-Roll am Wörthersee zum Muttertag

Kärnten
09.05.2026 05:00
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Für das Gabalier-Spektakel am 4. Juli am Wörthersee gibt es noch zusätzliche Karten! Denn anlässlich des Muttertags wurde das Kontingent um 1000 Karten aufgestockt.

0 Kommentare

„Glück und Tränen am Wörthersee. Hier sagt niemand so leicht Adieu“, weswegen es Österreichs Volks-Rock-’n’-Roller Andreas Gabalier auch regelmäßig an den See, in sein zweites Wohnzimmer, zieht. Auf diesen Sommer freut sich der Musiker und Kärnten-Fan aber ganz besonders. „Und wie! Am 4. Juli ist es wieder so weit: Wir melden uns mit der großen Live-Show und dem ganzen Hulapalu-, Dirndl- und Volks-Rock-’n’-Roll-Wahnsinn in der Ostbucht von Klagenfurt.“

Andreas Gabalier kehrt mit großer Liveshow zurück
Andreas Gabalier kehrt mit großer Liveshow zurück(Bild: Peter Krivograd)

„Und: Anlässlich des Muttertags haben wir gemeinsam mit IP Media und der ,Krone‘ für alle Mamas, Kinder, Familien und Freunde das Kartenkontingent um 1000 Konzerttickets aufgestockt! Das perfekte Volks-Rock-'n'-Roll-Geschenk! Wir freuen uns jedenfalls riesig auf eine riesengroße und rappelvolle Comeback- und Sommershow.“

Informationen und Karten für das Open-Air-Spektakel am 4. Juli in der Klagenfurter Ostbucht gibt es unter www.ip-media.tv

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
09.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
279.647 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
238.237 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
100.695 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1283 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
956 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
549 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Kärnten
Gabalier-Spektakel
Volks-Rock-‘n’-Roll am Wörthersee zum Muttertag
Bundesliga-Ticker
SV Ried gegen den WAC heute ab 17 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Bereit für die Camps
NHL-Vertrag für Biber: „Ich fühle mich bereit!“
Krone Plus Logo
Starker Lauf gestoppt
Austria-Stürmer erleidet einen Kreuzbandriss
Ende Mai in Glanhofen
Frühlingsfest: Seit 1995 für krebskranke Kinder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf