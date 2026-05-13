Sinner-Mania in Rom ++ Handballer um WM-Ticket

Jannik Sinner steht kurz vor einem weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher, Österreichs Handball-Herren treffen im WM-Playoff heute Abend auf Polen und Österreichs Eishockey-Nationalteam darf in der Schweiz auf einen Leistungsträger setzen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 13. Mai.