David gegen Goliath | Kein Don Quijote

David gegen Goliath. Sich nur nicht mit den Chinesen anlegen – die verstehen keinen Spaß, das hört man immer wieder. Schon möglich, dass sie wirklich keinen Spaß verstehen. Schon wahrscheinlich, dass die chinesische Krake überall, auch in Österreich, immer mehr in den Griff bekommt. Aber darf man sich deshalb alles gefallen lassen? Nein, auf keinen Fall, sagt ein Unternehmer-Brüderpaar aus Oberösterreich, das jetzt sogar gerichtlich gegen einen für den europäischen Handel als besonders übel ausgemachten Konkurrenten, der vielen hierzulande die Luft abschnürt, vorgeht. Ein wahrer Kampf David gegen Goliath – bei dem, wie in solchen Situationen üblich, die europäischen Sympathien beim David liegen.
Kein Don Quijote. Bekanntlich überschwemmt der chinesische Onlineriese Temu Europa mit Billigstwaren und ist daher vielen Geschäften ein Dorn im Auge. Der heimische Modehändler Fussl hat nun aber genug. Denn der fernöstliche Versender hat ohne Erlaubnis mit dem Namen des Familienbetriebs geworben. Fussl klagte 2025 auf Schadenersatz, ein von Temu vorgeschlagenes Vergleichsangebot von bloß 3000 Euro lehnte das Innviertler Unternehmen Fussl, mit 150 Filialen in Österreich und 50 in Deutschland ein erfolgreicher Textilhändler, ab. So steht nun Ende Mai am Handelsgericht Wien die erste Verhandlung an – mit einem Streitwert von 100.000 Euro plus Gerichts- und Anwaltskosten. Wobei es den oberösterreichischen Unternehmern, wie heute in der „Krone“ zu lesen, gar nicht ums Geld geht, sondern darum, ein Zeichen zu setzen, „dass sich auch große Plattformen an Regeln halten müssen“, wie Fussl-Chef Ernst Mayr betont. Er hofft, mit der Klage andere zu ermutigen, sich gegen internationale Billiganbieter zu wehren, die oft nicht denselben Standards wie europäische Händler, etwa bei Zoll, Steuern oder Auflagen unterliegen. Dieses Ungleichgewicht, so Mayr, verzerre den Wettbewerb massiv. Das Verfahren, so ist er überzeugt, werde Fussl gewinnen. Es wäre ihm zu wünschen, als siegreicher David aus dem Verfahren hervorzugehen – und nicht als Don Quijote, der erfolglos gegen Windmühlen ankämpft.
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