Rover filmt „Perlmutt“-Wolken auf dem Mars

Die Marswolken bestehen entweder aus Wassereis oder – in größeren Höhen und bei niedrigeren Temperaturen – aus Kohlendioxid-Eis (die Atmosphäre des Mars besteht zu mehr als 95 Prozent aus Kohlendioxid, Anm.). Am unteren Bildrand der Rover-Aufnahmen sind kurz auch Wassereiswolken zu sehen, die sich rund 50 Kilometer über „Curiosity“ in die entgegengesetzte Richtung bewegen.