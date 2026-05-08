Sicherheitskonzept für Brenner-Demo steht nun fest

Um für die am 30. Mai genehmigte Versammlung gewappnet zu sein, wurden nun zahlreiche Maßnahmen gesetzt. Mehrere niederrangige Straßen werden gesperrt, die Sicherheit steht jedoch im Vordergrund.
Die Versammlung auf der Brennerautobahn am 30. Mai rückt näher – die „Krone“ berichtete. Vorkehrungen laufen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wie das Land mitteilte, wurde ein umfassendes Konzept erarbeitet. Die Sicherheit in der Region stehe an oberster Stelle, dazu zähle vor allem die Einsatzfähigkeit der Blaulichtorganisationen.
Rettungsdienste können am 30. Mai weiterhin uneingeschränkt Patientinnen und Patienten im Wipptal und in den Seitentälern versorgen.
Kathrin Eberle, Bezirkshauptfrau Bezirks Innsbruck-Land
Kathrin Eberle, Bezirkshauptfrau des Bezirks Innsbruck-Land, erklärt: „Rettungsdienste können am 30. Mai weiterhin uneingeschränkt Patientinnen und Patienten im Wipptal und in den Seitentälern versorgen.“
Straßen gesperrt, Italiener fürchten wirtschaftliche Schäden
Niederrangige Straßen wie die B182 und die L38 sind für Durchreisende gesperrt. Ausgenommen ist der Ziel- und Quellverkehr, das gilt auch für die B183.
Auf italienischer Seite sorgt die Demo für Unruhe. Touristiker befürchten wirtschaftliche Schäden.
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