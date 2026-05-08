Sicherheitskonzept für Brenner-Demo steht nun fest

Die Versammlung auf der Brennerautobahn am 30. Mai rückt näher – die „Krone“ berichtete. Vorkehrungen laufen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wie das Land mitteilte, wurde ein umfassendes Konzept erarbeitet. Die Sicherheit in der Region stehe an oberster Stelle, dazu zähle vor allem die Einsatzfähigkeit der Blaulichtorganisationen.