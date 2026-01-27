Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Träumen Sie weiter“

Rutte klar: Ohne USA hat Europa keine Verteidigung

Außenpolitik
27.01.2026 12:18
Der NATO-Chef lässt die EU-Träume, sich bei der Verteidigung auf eigene Beine stellen zu wollen, ...
Der NATO-Chef lässt die EU-Träume, sich bei der Verteidigung auf eigene Beine stellen zu wollen, verblassen.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kann Europa sich selbst verteidigen – auch ohne die Vereinigten Staaten? Während diese Frage in mehreren EU-Staaten zuletzt immer lauter gestellt wurde, hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte darauf nun eine unmissverständliche Antwort gegeben. Vor EU-Abgeordneten in Brüssel machte er klar: Eine eigenständige europäische Verteidigung ohne die USA ist auf absehbare Zeit nicht realistisch.

0 Kommentare

„Träumen Sie weiter“, sagte Rutte am Montag in Richtung jener Stimmen, die eine sicherheitspolitische Loslösung Europas von den Vereinigten Staaten fordern. „Wir können es nicht.“ Ohne die USA, so der NATO-Generalsekretär, würde Europa nicht nur entscheidende militärische Fähigkeiten verlieren, sondern auch den amerikanischen nuklearen Schutzschirm. Sein Kommentar dazu fiel entsprechend knapp aus: „Viel Glück.“

USA kein verlässlicher Partner mehr?
Hintergrund der Debatte sind zuletzt zunehmende Spannungen mit Washington, insbesondere im Streit um Grönland. US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach erklärt, die zum Königreich Dänemark gehörende Insel übernehmen zu wollen. Begründet wurde dies mit sicherheitspolitischen Interessen der USA sowie verstärkten Aktivitäten Russlands und Chinas in der Arktis. Nach Angaben Ruttes wurde der Konflikt beim Weltwirtschaftsforum in Davos zunächst entschärft.

Europäische Armee für Rutte zu kompliziert
Rutte zufolge einigte man sich mit den USA auf ein zweigleisiges Vorgehen. Einerseits soll die NATO künftig mehr Verantwortung für die Verteidigung der Arktis übernehmen, um Russland und China den Zugang zur Region zu erschweren. Andererseits sollen direkte Gespräche zwischen den USA, Dänemark und Grönland geführt werden – ohne Beteiligung des Bündnisses. Eine offizielle Stellungnahme der US-Regierung zu dieser Einigung lag zunächst nicht vor.

Deutlich skeptisch äußerte sich Rutte auch zu Plänen für eine eigenständige europäische Armee. Eine zusätzliche Verteidigungstruppe neben den nationalen Streitkräften würde seiner Einschätzung nach zu erheblichen Doppelstrukturen führen und die Sicherheitsarchitektur komplizierter machen. Davon würde vor allem Russlands Präsident Wladimir Putin profitieren, „der es lieben würde“, sagte Rutte.

Lesen Sie auch:
Fast alle EU-Staaten sind wütend auf den US-Präsidenten, aber keiner zeigt klare Kante – Europa ...
Erpresst, verunsichert
Warum Europa Trump nicht den Mittelfinger zeigt
22.01.2026
Wirre Rede in Davos
So treibt Donald „Daddy“ Trump Europa vor sich her
21.01.2026
NATO-Chef Rutte:
„Die USA fühlen sich uneingeschränkt verpflichtet“
23.12.2025

Eigener Atomschirm unglaublich teuer
Sollte Europa dennoch einen sicherheitspolitischen Alleingang anstreben, wären aus Sicht des NATO-Generalsekretärs massive Mehrausgaben notwendig. Statt der beim NATO-Gipfel vereinbarten fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung müssten die Staaten rund zehn Prozent investieren. Der Aufbau eigener nuklearer Fähigkeiten würde zudem „Milliarden und Abermilliarden Euro“ kosten.

Gleichzeitig betonte Rutte die gegenseitige Abhängigkeit innerhalb des Bündnisses. Auch die USA seien auf ihre europäischen Partner angewiesen, etwa bei der Sicherheit in der Arktis. „Die USA haben ein ebenso großes Interesse an der NATO wie Kanada und die europäischen NATO-Verbündeten“, sagte er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.048 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.043 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.925 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Außenpolitik
„Träumen Sie weiter“
Rutte klar: Ohne USA hat Europa keine Verteidigung
Neuauszählung läuft
Wahl im Kosovo: Zehntausende Stimmen manipuliert
Vorstoß aus Salzburg
Rasern den Führerschein lebenslang entziehen?
Tumulte bei Demo
USA droht zweiter Shutdown in nur drei Monaten
Beschaffungskatalog
Minister: Steuergeld nur für Produkte aus Europa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf