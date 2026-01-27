Rutte klar: Ohne USA hat Europa keine Verteidigung

Europäische Armee für Rutte zu kompliziert

Rutte zufolge einigte man sich mit den USA auf ein zweigleisiges Vorgehen. Einerseits soll die NATO künftig mehr Verantwortung für die Verteidigung der Arktis übernehmen, um Russland und China den Zugang zur Region zu erschweren. Andererseits sollen direkte Gespräche zwischen den USA, Dänemark und Grönland geführt werden – ohne Beteiligung des Bündnisses. Eine offizielle Stellungnahme der US-Regierung zu dieser Einigung lag zunächst nicht vor.