Ein kleiner rot-weiß-roter Krisen-Bonus für die EU

Vom Roaming-Schock zur Selbstverständlichkeit

Zudem macht Bauer anlässlich des heutigen Europatages darauf aufmerksam, was die EU für unser aller Alltag bedeutet – und bringt: „Viele erinnern sich noch: Im Urlaub schnell telefonieren und danach die böse Überraschung auf der Handyrechnung. Heute gehört das der Vergangenheit an. Innerhalb der EU telefonieren und surfen wir wie zu Hause, ohne Zusatzkosten“, so Bauer. Ein Vorteil, den Millionen Österreicher jedes Jahr ganz selbstverständlich nutzen. „Europa ist kein Selbstläufer. Viele Vorteile, die wir heute als selbstverständlich sehen“, ergänzt sie