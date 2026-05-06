In Berndorf regiert Hoffnung trotz Krisen-Laune

Nächstes Jahr kommt die große Investition

Ansonsten bäckt Berndorf im heurigen Jahr laut Stemeseder kleinere Brötchen. Denn zur Sache geht es dann wieder 2027: Da steht der Neubau des Bauhofs an. Das alte Gebäude sei völlig veraltet und auch von der Größe her nicht mehr ausreichend. Stemeseder freut sich vor allem über eines: „Wir haben es geschafft, den Neubau so zu planen, dass keine zusätzlichen Flächen verbaut werden. Wir brauchen also keine neue Infrastruktur, versiegeln keine neuen Flächen und müssen keinen Grund ankaufen.“