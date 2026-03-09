Vorteilswelt
Salzburger Gastronomen dominieren Falstaff-Wertung

Salzburg
09.03.2026 16:00
V.l.n.r.: Andreas Döllerer, Andreas Senn, Brüder Obauer und Martin Klein
V.l.n.r.: Andreas Döllerer, Andreas Senn, Brüder Obauer und Martin Klein(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Erstmals konnten sich im Falstaff-Gasthausguide 2026 gleich drei Salzburger Gastro-Größen auf den vordersten Rang kochen. 100 Punkte und damit volle Punktzahl wurden heuer neben dem Ikarus unter Martin Klein auch an Andreas Döllerer und die Brüder Obauer vergeben.

0 Kommentare

Zu den Aufrückern zählt auch das Senns Restaurant von Andreas Senn mit 99 Punkten. Einen Punkt Aufwertung gab es hier im Vergleich zum Vorjahr für die Serviceleistung des Teams von Chef-Sommelier Thomas Kracher.

Salzburg liegt mit seinen drei bestbewerteten Lokalen nun in ganz Österreich an der Spitze der Wertung. Weitere 100-Punkte-Betriebe sind das Steirereck in Wien, das Bootshaus in Traunkirchen sowie das Landhaus Bacher in Mautern.

Auch Hans-Jörg Unterrainer vom Kirchenwirt in Leogang darf sich über eine besondere Anerkennung freuen. Zu 97 Punkten gibt es auch noch die Auszeichnung zum Sommelier des Jahres.

Salzburg

