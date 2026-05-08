Jugendzentrum vor Aus: „Geht nur mehr um Politik“

„Das Projekt fällt nicht in den Bereich, den wir gezielt fördern“, so Stadtrat und Landtagsabgeordneter Alexander Schnabel. ÖVP-Stadtchef Christian Haberhauer kontert: „Wir haben andere Initiativen, die unterstützt werden können. Dann würde der Stadt mehr Geld zur Förderung des Jugendzentrums bleiben.“

„Nur mehr ausrichten ...“

Für Schmid war das Vorgehen aber nicht mehr ein reines Polit-Geplänkel: „Bei der Debatte geht es ja gar nicht mehr so um das Jugendzentrum, sondern um Parteipolitik. Es geht nur darum, dem anderen auszurichten, wer wo versagt hat“, betont sie.