Förderungsstopp wegen „links-woken Wahnsinn“

Kritik an Landespartei

Kampflos aufgeben will man in Amstetten aber nicht. ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer beruft eine Sondersitzung des Gemeinderats ein, um eine Resolution an Antauer zu verabschieden. „Wir wollen damit zeigen, dass wir geschlossen hinter dem Jugendzentrum stehen“, so Haberhauer. Der Amstettner Landtagsabgeordnete Dominic Hörlezeder (Grüne) nimmt aber auch die Landes-ÖVP in die Pflicht: „Es ist ein politisches Armutszeugnis, dass sie ihre Grundsätze offenbar klaglos für den schwarz-blauen Machterhalt opfert.“