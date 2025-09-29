Lenzing kürzt 600 Jobs: „Ein Schlag ins Gesicht“

Dicke Wolken hängen am Montagvormittag über Lenzing, die Temperaturen sind fast winterlich. Und nach dem Ende der vom Betriebsrat organisierten einstündigen Protestkundgebung am Werksgelände des Faserherstellers schlägt den etwa 500 Teilnehmern auch noch Nieselregen ins Gesicht. Das Wetter passt zur Stimmung. Die sei in der Belegschaft „beschissen“, wie ein Angestellter unumwunden sagt.