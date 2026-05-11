Uni Vibes: Kunst, Austausch & Beats in Graz

Am 29. Mai ab 18 Uhr verwandelt sich die Uni Graz gemeinsam mit dem Festival La Strada in einen lebendigen Treffpunkt für Kultur, Diskussion und Musik. Besucher erwartet ein kostenloser Abend voller Begegnungen, überraschender Perspektiven und mitreißender Live-Acts – open air und bei jedem Wetter.