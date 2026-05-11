Uni Vibes: Kunst, Austausch & Beats in Graz

Am 29. Mai ab 18 Uhr verwandelt sich die Uni Graz gemeinsam mit dem Festival La Strada in einen lebendigen Treffpunkt für Kultur, Diskussion und Musik. Besucher erwartet ein kostenloser Abend voller Begegnungen, überraschender Perspektiven und mitreißender Live-Acts – open air und bei jedem Wetter.
Wenn Wissenschaft auf Kunst trifft und der Campus zur Erlebniswelt wird, dann heißt es wieder „Uni Vibes“. Gemeinsam mit dem renommierten Festival La Strada lädt die Universität Graz am 29. Mai zu einem außergewöhnlichen Abendprogramm ein. Im Mittelpunkt stehen Begegnungen, Inspiration und die Frage, wie Demokratie von morgen aussehen kann.
Neben spannenden Diskussionen und Gesprächen öffnen sich auch Türen hinter die Kulissen der Universität – eine seltene Gelegenheit, den Campus aus neuen Blickwinkeln zu erleben.
Zeitgenössischer Zirkus trifft auf Balkan-Beats
Für Staunen sorgt zeitgenössischer Zirkus, der Kunst und Akrobatik auf eindrucksvolle Weise verbindet. Musikalisch spannt „Uni Vibes“ den Bogen von energiegeladener Brassmusik über modernen Synth-Pop bis hin zu tanzbaren Balkan-Beats.
So entsteht ein Festivalabend, der zum Zuhören, Mitreden und Mittanzen einlädt – mitten in Graz.
Eintritt frei
Der Eintritt zu „Uni Vibes“ ist kostenlos. Los geht es am 29. Mai um 18 Uhr auf dem Campus der Uni Graz. Das Programm findet bei jedem Wetter statt.