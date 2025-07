EU genehmigt 1,6 Milliarden Euro für Österreich

Angekündigt sind insgesamt 54 Reformen und 13 Investitionen. Konkrete Vorhaben sind unter anderem ein Verbot fossiler Heizsysteme in Neubauten ab 2025, der Austausch von mehr als 30.000 fossilen Heizsystemen, und 15.000 Digitalisierungsprojekte mit einem Schwerpunkt auf kleine und mittlere Unternehmen. Österreichs Regierung will zudem in Pensionen und Langzeitpflege investieren.