WM-Marathon wird ein Lauf durch die Hölle

Mit Österreich nicht zu vergleichen

Julia Mayer: „Jetzt werden beim Start am Sonntag schon 28 bis 29 Grad herrschen, eine Stunde später steigen die Temperaturen dann auf circa 30 bis 32 Grad. Um halb zehn ist es dann schon extrem heiß, wie ich von meinen Trainings in Chiba her weiß.“ Die Luftfeuchtigkeit während des Rennens wird von 85 auf 75 Prozent sinken. „Man kann aber diese Hitze einfach nicht mit den Bedingungen bei uns in Europa vergleichen. Es ist diese Mischung von Hitze und Luftfeuchtigkeit, die einen fertig macht. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Nachsatz: „Ich laufe gerne, wenn es warm ist. Aber bei einer solchen Hitze werde ich nie mehr im Leben einen Marathon bestreiten!“