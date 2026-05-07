Vienna City Beach Club feiert 20. Jubiläum

Strand, Wassersport & Partynächte locken wieder auf die Donauinsel. Die Kult-Location feiert heuer ihr 20. Jubiläum.
Eine der bekanntesten Adressen an der Donauinsel feiert am Donnerstag ihr 20. Jubiläum: Der Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm 106. Maximilian Breckner gründete die Location unter dem Motto „License to Chill“.
Heute ist er Treffpunkt, Rückzugsort und Bühne zugleich und verbindet als Beach Club Urlaubsgefühle mit dem urbanen Leben der Stadt. Großzügige Liegeflächen, feiner Sandstrand und Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung sorgen für abwechslungsreiche Tage.
Entspannen und feiern
Am Abend verwandelt sich der VCBC in eine Partylocation. DJs sorgen täglich für Beats und machen den Club zum Hotspot für lange Sommernächte – 1300 Gäste haben hier Platz. Natürlich fehlt auch eine hauseigene Küche samt Cocktailbar nicht.
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