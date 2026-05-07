On Track for a Record
The ATX benchmark index climbs above 6,000 points for the first time
Signs of easing tensions in the Middle East are having a stabilizing effect on international financial markets. Prices on the Vienna Stock Exchange have been rising for days. On Thursday, the leading ATX index even surpassed the 6,000-point mark for the first time.
By midweek, it had already jumped by nearly three percent. Since the start of the year, it has posted a strong performance of more than twelve percent. On the domestic stock market, Lenzing came into focus at the corporate level with the release of its financial results. The Upper Austrian fiber manufacturer reported significantly lower profits in the first quarter of 2026 compared to the same quarter last year. Profit after taxes fell from 31.7 million euros to 24 million euros, as the company—which is currently undergoing restructuring—announced. Revenue decreased by 10.8 percent to 615.7 million euros due to lower pulp prices as well as lower fiber sales volumes and prices.
On the major European stock exchanges, too, most stock prices are continuing to rise slightly. Wall Street had once again provided positive momentum. According to analysts, the Middle East conflict remains the dominant theme in the financial markets.
Recently, there have been signs of easing tensions, suggesting that the U.S. and Iran are close to an agreement to end the war. Accordingly, risk appetite increased significantly on Wednesday. Market participants are now waiting for further concrete steps in the U.S.-Iran conflict.
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