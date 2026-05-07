The ATX benchmark index climbs above 6,000 points for the first time

By midweek, it had already jumped by nearly three percent. Since the start of the year, it has posted a strong performance of more than twelve percent. On the domestic stock market, Lenzing came into focus at the corporate level with the release of its financial results. The Upper Austrian fiber manufacturer reported significantly lower profits in the first quarter of 2026 compared to the same quarter last year. Profit after taxes fell from 31.7 million euros to 24 million euros, as the company—which is currently undergoing restructuring—announced. Revenue decreased by 10.8 percent to 615.7 million euros due to lower pulp prices as well as lower fiber sales volumes and prices.