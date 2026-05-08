Motorradfahrer wurden über Motorhaube geschleudert

Als ein 72-Jähriger mit seinem Fahrzeug von einem Geschäftsparkplatz auf die Rosentaler Straße in Klagenfurt fuhr, konnte eine 45-jährige Motorradfahrerin mit ihrem 15-jährigen Beifahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Gegen 14.20 Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem Motorrad auf der Rosentaler Straße stadteinwärts mit einem 15-Jährigen als Beifahrer unterwegs. „Zur selben Zeit fuhr ein 72-jähriger Pkw-Lenker von einem Parkplatz eines Geschäftslokals auf die Rosentaler Straße ein, um seine Fahrt stadtauswärts fortzusetzen“, beschreibt die Polizei die Situation.
Leider konnte die Frau nicht rechtzeitig bremsen oder ausweichen – sie krachte im rechten Winkel in das Auto. „Infolge des Zusammenstoßes stürzten die 45-Jährige und der 15-Jährige, wurden über die Motorhaube des Pkw geschleudert und kamen auf der Fahrbahn zu liegen“, so die Polizei. Nach der Erstversorgung wurden die beiden von der Rettung ins UKH Klagenfurt transportiert.
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