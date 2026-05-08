Motorradfahrer wurden über Motorhaube geschleudert

Leider konnte die Frau nicht rechtzeitig bremsen oder ausweichen – sie krachte im rechten Winkel in das Auto. „Infolge des Zusammenstoßes stürzten die 45-Jährige und der 15-Jährige, wurden über die Motorhaube des Pkw geschleudert und kamen auf der Fahrbahn zu liegen“, so die Polizei. Nach der Erstversorgung wurden die beiden von der Rettung ins UKH Klagenfurt transportiert.