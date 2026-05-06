Nicholas Brendon: Daran starb der „Buffy“-Star

Herz-Kreislauf-Erkrankung als Todesursache

Demnach starb Brendon an einer atherosklerotischen und hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung. Der Gerichtsmediziner erklärte in seinem Bericht, der dem „People“-Magazin vorliegt, zudem, dass der Tod des Schauspielers eine natürliche Ursache hatte, wobei eine akute Lungenentzündung und ein Herzinfarkt im Jahr 2022 als Faktoren aufgeführt wurden. Brendons rechte Koronararterie sei zu 90 Prozent verschlossen gewesen, wie bei der Autopsie festgestellt wurde.