Schauspielerin Christine Neubauer hat Ja gesagt! Die 63-Jährige krönte ihre Liebe zu Fotograf José Campos (60) mit einer Traumhochzeit auf Mallorca.
„Ich habe mein ganzes Leben von der einen wahren Liebe geträumt, und mit Christine lebe ich diesen Traum von absoluter Liebe“, schwärmte der Bräutigam am Hochzeitstag im Gespräch mit „Bunte“.
Und fuhr mit Blick auf seine Braut fort: „Heute heiraten wir, und wenn ich dich jetzt so vor mir sehe, schlägt mir mein Herz bis zum Hals, und ich verliebe mich gleich noch einmal neu in dich.“
„Wir sind Seelenverwandte“
Kurz nach der Trauung im Familienkreis schwärmten die Frischvermählten zudem über ihr Glück. „Wir hätten nicht gedacht, dass unsere Heirat unser tiefes Gefühl gegenseitiger Liebe noch einmal intensivieren könnte, aber genau das empfinden wir jetzt“, erklärten sie der deutschen Zeitung.
Und fügten hinzu: „Wir sind Seelenverwandte und jetzt für alle sichtbar auch als Ehepaar verbunden. Wir sind überglücklich.“
Besonders glücklich zeigte sich Neubauer darüber, dass ihre Mutter Lydia die Hochzeit noch als Trauzeugin miterleben konnte. Auch die 89-Jährige selbst zeigte sich in der Zeitschrift begeistert: „Mein verstorbener Mann Erwin und ich hatten José gleich ins Herz geschlossen, als Christine ihn uns vorstellte. Dieser Tag ist einfach wunderbar.“
Liebe auf den ersten Blick
Kennengelernt haben sich Neubauer und Campos 2008 bei einem Fotoshooting in Chile. Für den Fotografen sei es damals Liebe auf den ersten Blick gewesen, ein Paar wurden die beiden allerdings erst einige Jahre später. Neubauer ist seit 2014 von ihrem ersten Ehemann geschieden.
Erst unlängst plauderte Neubauer gegenüber der Zeitschrift „Meins“ über das Geheimnis ihrer Liebe. „Bei uns treffen bayerische Gemütlichkeit und südamerikanisches Temperament aufeinander. Diese Mischung ist für uns wie positives Dynamit. Wir lieben mit Leidenschaft und streiten mit Feuereifer!“
Schon 2021 hatte die Schauspielerin übrigens gesagt, dass sie und Campos „endlich heiraten“ wollten. Der „Bunten“ hatte sie damals erklärt: „Wir sind ja schon lange heimlich verlobt.“
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