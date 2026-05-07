Trockenheit hat die Steirer weiter fest im Griff

Doch nicht „nur“ auf Feldern und bei den Tieren wird es knapp, auch beim Trinkwasser ist man schon alarmiert. „Frühling und Herbst sind die wichtigsten Phasen, in denen die Wasservorräte im Grundwasser aufgebaut werden. Und das ist heuer extrem reduziert“, erklärt Franz Krainer, der Chef der Wasserversorgung Leibnitzerfeld, die für 29 Gemeinden und allein im Großraum Leibnitz für 6500 Haushalte verantwortlich ist. Im 20-Jahres-Schnitt sei man gerade noch im unteren Mittel.