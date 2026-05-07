Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Handspiel

Kompany nach CL-Aus: „Blödsinn! Das ist Quatsch“

Champions League
07.05.2026 06:27
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vincent Kompany will den Blick nach dem bitteren Aus in der Champions League nach vorn richten. „Ich habe die Fähigkeit, nicht lange enttäuscht zu sein“, meinte der Bayern-Trainer nach dem 1:1 gegen PSG (Gesamtscore 5:6). Auch das strittige Handspiel von Joao Neves war nach dem Schlusspfiff Thema. 

0 Kommentare

„Jetzt ist es natürlich bitter, wir haben verloren. Beide Spiele waren knapp. Wir müssen respektieren, dass wir gegen einen großen Gegner, gegen einen guten Gegner gespielt haben. Auch das, was wir geleistet haben: Einen Tick mehr entscheidet das am Ende vielleicht für uns. Es geht weiter. Nach diesem Spiel ist die Champions League vorbei für uns. Aber es kommt wieder ein Moment, es kommt wieder eine Möglichkeit. Das ist für mich eine große Motivation“, will Kompany den Kopf nicht hängen lassen. 

Lesen Sie auch:
Die Bayern-Spieler konnten ihren Augen nicht glauben.
PSG im Glück
Hand-Aufreger: Warum Bayern keinen Elfer bekam
06.05.2026
Titeltraum geplatzt
„Skandal!“ Deutsche schimpfen nach Bayerns Aus
06.05.2026
Erneut im CL-Finale
PSG jubelt und stürzt Bayern ins Tal der Tränen
06.05.2026

Stattdessen lobte der Belgier die Leistung der Pariser, wenngleich ihn das Handspiel von Joao Neves etwas verdutzt zurückließ. „Ich verstehe die Regel. Von dem, was wir von weiter entfernt gesehen haben, berührt der Ball nicht erst den Körper und dann die Hand, sondern er geht direkt an die Hand. Und ob der Ball jetzt vom eigenen Spieler kommt oder nicht, das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Die Regeln sind halt, wie sie sind. Das ist schade“, kommentierte Kompany die strittige Szene, die für den Portugiesen letztlich ohne Konsequenzen blieb. 

Ebenfalls strittig: In der 29. Minute spielte Konrad Laimer den Ball an die ausgestreckte Hand des bereits mit Gelb verwarnten Nuno Mendes. Anstatt jedoch den PSG-Verteidiger vom Platz zu schicken, entschied der Unparteiische wegen eines angeblichen Handspiels von Laimer auf Freistoß für die Franzosen.

Zu wenig Nachspielzeit?
Generell war Kompany mit der Leistung des Schiedsrichterteams nicht gerade glücklich, was er Joao Pinhiero nach dem Spiel auch mitteilte. „Es waren nicht nur diese zwei strittigen Szenen. Wenn mehrere Spieler unnötig auf dem Boden liegen, dann hast du die fünf Minuten Nachspielzeit nicht gespielt. Wir wollten es natürlich noch versuchen, wir hatten noch ein paar Minuten zu spielen. Und dann ist auf einmal Schluss. Wir tragen die ganze Verantwortung, aber es gibt trotzdem drei Parteien. Es gibt PSG, uns und die Unparteiischen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
07.05.2026 06:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Amokfahrt erschüttert Leipzig: Tote und Verletzte
125.541 mal gelesen
Der Verdächtige war am frühen Abend mit einem weißen Auto vom Augustusplatz kommend über den ...
Innenpolitik
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
120.803 mal gelesen
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Österreich
Rattengift und Auto am Wolfgangsee sichergestellt
109.424 mal gelesen
Trügerische Idylle: Der dreifache Familienvater Pavel S. (39) wurde am Samstag in St. Gilgen ...
Innenpolitik
„Was ist mit Ihnen?“ ÖVP tobt wegen Loackers Kür
724 mal kommentiert
Loacker erhält den EU-Top-Job.
Innenpolitik
„Schwarze Pädagogik“: Kinder-NGO empört über Kickl
723 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl ist bei seiner 1.-Mai-Kundgebung in Linz seinem Ruf als ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
722 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Mehr Champions League
Wirbel um Handspiel
Kompany nach CL-Aus: „Blödsinn! Das ist Quatsch“
Titeltraum geplatzt
„Skandal!“ Deutsche schimpfen nach Bayerns Aus
Erneut im CL-Finale
PSG jubelt und stürzt Bayern ins Tal der Tränen
PSG im Glück
Hand-Aufreger: Warum Bayern keinen Elfer bekam
1000 Fans mussten raus
U-Bahn geräumt! Chaos vor Champions-League-Hit

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf