Kompany nach CL-Aus: „Blödsinn! Das ist Quatsch“

„Jetzt ist es natürlich bitter, wir haben verloren. Beide Spiele waren knapp. Wir müssen respektieren, dass wir gegen einen großen Gegner, gegen einen guten Gegner gespielt haben. Auch das, was wir geleistet haben: Einen Tick mehr entscheidet das am Ende vielleicht für uns. Es geht weiter. Nach diesem Spiel ist die Champions League vorbei für uns. Aber es kommt wieder ein Moment, es kommt wieder eine Möglichkeit. Das ist für mich eine große Motivation“, will Kompany den Kopf nicht hängen lassen.