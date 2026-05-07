Diese Forderungen soll Jose Mourinho an Real haben

Zwei Jahre – nicht mehr und nicht weniger

Um bei den Madrilenen zu unterschreiben, soll Mourinho jedoch einige Punkte zugesichert bekommen. So fordere „The Special One“ volle Kontrolle über den Kader, heißt es, wer wie viel auf welcher Position spielt, sei allein seine Entscheidung. Außerdem soll Mourinho auf einen Zweijahresvertrag bestehen. Weder wolle er als Übergangslösung in die spanische Hauptstadt kommen, noch sich langfristig binden, ehe er das Projekt vollständig bewerten kann.