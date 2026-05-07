14-Jährige mit Hubschrauber ins Spital gebracht

Eine 14-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch in Gablitz, Bezirk St. Pölten, von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde laut Polizeiangaben vom Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Das Mädchen aus Wien wollte im Ortsgebiet die B1 überqueren, ein 54-Jähriger erfasste das Mädchen dabei mit seinem Wagen.