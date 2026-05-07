14-Jährige mit Hubschrauber ins Spital gebracht

In Gablitz, Bezirk St. Pölten (Niederösterreich), wurde ein 14-jähriges Mädchen beim Überqueren der Straße schwer verletzt. In Vösendorf, Bezirk Mödling, musste ein 27-Jähriger reanimiert werden, weil er bei Rot die Straße überquerte und von einem Wagen erfasst wurde.
Eine 14-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch in Gablitz, Bezirk St. Pölten, von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde laut Polizeiangaben vom Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Das Mädchen aus Wien wollte im Ortsgebiet die B1 überqueren, ein 54-Jähriger erfasste das Mädchen dabei mit seinem Wagen.
27-Jähriger in Vösendorf schwer verletzt
Einen weiteren Zusammenstoß eines Autos mit einem Fußgänger gab es auch in Vösendorf, Bezirk Mödling, wo ein 27-Jähriger reanimiert werden musste und schwere Verletzungen erlitt.
Der 27-jährige syrische Staatsbürger betrat trotz Rotlichts am Mittwoch kurz vor 21 Uhr laut einem Zeugen den Schutzweg der B17. Ein von einem 24-jährigen Wiener gesteuerter Pkw erfasste den Mann. Der 27-Jährige wurde von der Rettung reanimiert und anschließend in das Wiener AKH gebracht.
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