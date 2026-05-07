„Vienna ist die beste Mannschaft im Land“

Bisher trafen die beiden Teams in dieser Saison viermal aufeinander. Oberwart entschied die ersten beiden Duelle für sich, eines davon gegen Viennas U19. Die letzten beiden Spiele gingen an die Wiener, bei denen nun die Doppelbelastung mit der Adriatic League wegfällt. „Wir können uns jetzt auf einen Bewerb konzentrieren, wann und wo wir spielen und wer der Gegner ist. Das ist schon angenehmer so“, nickt Luka.