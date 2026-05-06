„Gravierende Mängel“ bei verkauften Lachsprodukten

„Echte Transparenz“ nicht vorhanden

Und auch die ASC-Abfragen wären für Konsumenten laut der NGO kaum nutzbar. Die aufgedruckten Codes würden auch hier oftmals zu Lieferanten und nicht zu konkreten Zuchtbetrieben führen. „Bei falscher Menüauswahl werden sogar irreführende Ergebnisse gezeigt“, zeigen sich die Konsumentenschützer schockiert. Von „echter Transparenz“ kann hier keine Rede sein. Denn dafür müssten die Kunden ein Produkt eindeutig einer konkreten Aquafarm zuordnen können – „alles andere ist irreführend“, so die Konsumentenschützer.