Prüfungsangst adé: Stressfrei durch die Matura

Die Matura hat bereits begonnen – und für viele Schülerinnen und Schüler ist die Anspannung jetzt am größten. Zeitdruck, Stofflücken und Prüfungsangst sorgen bei nicht wenigen für Stress. Angela Schmidt vom LernQuadrat spricht im krone.tv-Talk über effektive Last-Minute-Strategien, den Umgang mit Blackouts und die Frage, ob man jetzt noch das Ruder herumreißen kann.