Türen verriegelt: Kleines Mädchen in Auto gefangen

„Haben sich vorbildlich verhalten“

„Für das Drei-Generationen-Gespann war die Situation natürlich sehr aufregend, aber alle drei sind ruhig und besonnen geblieben und haben sich vorbildlich verhalten“, so Heigl. „Mithilfe eines Spezialwerkzeugs konnte ich das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten aufsperren – Mutter und Tochter waren also rasch wiedervereint.“