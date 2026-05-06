Türen verriegelt: Kleines Mädchen in Auto gefangen

Auto versperrt, Schlüssel im Fahrzeuginneren – und ebenso die kleine Tochter: Mit genau dieser Situation war eine junge Mutter im Wiener Bezirk Ottakring konfrontiert, kurz nachdem sie sich mit ihrem Wagen eingeparkt hatte. Rettung war glücklicherweise rasch zur Stelle.
Die Zentralverriegelung hatte das Fahrzeug automatisch versperrt, berichtete der ÖAMTC am Mittwoch. Und damit war der Mutter leider auch der Zugang zu ihrer kleinen Tochter verwehrt, die sich noch im Auto befand.
Die Frau reagierte jedoch schnell und richtig – sie verständigte im Beisein ihres Vaters, der ganz in der Nähe war, den ÖAMTC. Nur wenig später war ein Retter zur Stelle – Pannenhelfer Johann Heigl.
„Haben sich vorbildlich verhalten“
„Für das Drei-Generationen-Gespann war die Situation natürlich sehr aufregend, aber alle drei sind ruhig und besonnen geblieben und haben sich vorbildlich verhalten“, so Heigl. „Mithilfe eines Spezialwerkzeugs konnte ich das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten aufsperren – Mutter und Tochter waren also rasch wiedervereint.“
Mutter und Großvater bedankten sich bei Pannenhelfer Johann Heigl für die rasche Hilfe. Geschenke gab es für den tapferen, jüngsten Spross der Familie: ein ÖAMTC-Malbuch und einen Christophorus-Hubschrauber.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.