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Türen verriegelt: Kleines Mädchen in Auto gefangen

Wien
06.05.2026 09:39
Das kleine Mädchen überstand den Vorfall unbeschadet. Retter Johann Heigl war rasch zur Stelle.
Das kleine Mädchen überstand den Vorfall unbeschadet. Retter Johann Heigl war rasch zur Stelle.(Bild: ÖAMTC, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auto versperrt, Schlüssel im Fahrzeuginneren – und ebenso die kleine Tochter: Mit genau dieser Situation war eine junge Mutter im Wiener Bezirk Ottakring konfrontiert, kurz nachdem sie sich mit ihrem Wagen eingeparkt hatte. Rettung war glücklicherweise rasch zur Stelle.

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Die Zentralverriegelung hatte das Fahrzeug automatisch versperrt, berichtete der ÖAMTC am Mittwoch. Und damit war der Mutter leider auch der Zugang zu ihrer kleinen Tochter verwehrt, die sich noch im Auto befand.

Die Frau reagierte jedoch schnell und richtig – sie verständigte im Beisein ihres Vaters, der ganz in der Nähe war, den ÖAMTC. Nur wenig später war ein Retter zur Stelle – Pannenhelfer Johann Heigl.

„Haben sich vorbildlich verhalten“
„Für das Drei-Generationen-Gespann war die Situation natürlich sehr aufregend, aber alle drei sind ruhig und besonnen geblieben und haben sich vorbildlich verhalten“, so Heigl. „Mithilfe eines Spezialwerkzeugs konnte ich das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten aufsperren – Mutter und Tochter waren also rasch wiedervereint.“

Mutter und Großvater bedankten sich bei Pannenhelfer Johann Heigl für die rasche Hilfe. Geschenke gab es für den tapferen, jüngsten Spross der Familie: ein ÖAMTC-Malbuch und einen Christophorus-Hubschrauber.

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