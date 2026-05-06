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#GemeinsamStärker: Hilfe, die Familien unterstützt

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06.05.2026 09:39
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(Bild: P&G)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Wirtschaftliche Unsicherheiten in den gegenwärtig bewegten Zeiten verschärfen die Situation vieler Familien. Aktuell sind 17 % der Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet – Alleinerziehende besonders stark mit 43 %. Initiativen, die Zukunftschancen schaffen und konkrete Hilfe für Familie in Not bieten, sind daher wichtiger denn je. P&G setzt im Rahmen von #GemeinsamStärker deshalb erneut ein Zeichen für Chancengleichheit und Inklusion. Zusammen mit BILLA und BIPA werden Hilfsangebote für Familien, Mütter und Kinder in Not geschaffen.

#Mütternhelfen: Für ein sicheres Zuhause 
Die Initiative #Mütternhelfen kommt den Mutter-Kind-Häusern der Caritas zugute, die Schutz, Stabilität und konkrete Unterstützung im Alltag bieten. Bis 13. Mai können Konsument:innen auch hier dazu beitragen, das Spendenziel zu erreichen: Beim Kauf von Ariel, Always, Blend-a-Med, Braun, Gillette Venus, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V und Swiffer fließen elf Cent pro verkauftem Produkt in den Spendentopf.

#Lernchancen: Kostenlose Nachhilfe für 1.880 Kinder
Die 75 Caritas Lerncafés in Österreich bieten 1.880 Kindern und Jugendlichen einen sicheren Raum mit kostenloser Lernbetreuung. Mit der Initiative #Lernchancen unterstützt P&G diese wichtige Arbeit. Noch bis 6. Mai 2026 können Konsument:innen helfen: Bei jedem Kauf von P&G Marken wie Ariel, Lenor, Oral-B, Pampers, Gillette, Fairy, Head&Shoulders oder blend-a-med bei BILLA fließen fünf Cent direkt an die Lerncafés – damit mehr Kindern bessere Chancen offenstehen.

Weitere Initiativen unter #GemeinsamStärker
Neben #Lernchancen und #Mütternhelfen gehört auch die Initiative #Kinderschwimmkurse (Aktionszeitraum: 9. bis 22. Juli 2026) zu #GemeinsamStärker. Insgesamt sollen gemeinsam mit BILLA und BIPA bis zu 145.000 Euro an Spenden gesammelt werden – kleine Entscheidungen beim Einkaufen mit großer Auswirkung für Familien, die Unterstützung brauchen.

Alle Initiativen auf einen Blick #GemeinsamStärker

  • #Mütternhelfen (Aktionszeitraum: bis 13. Mai 2026)
  • #Lernchancen (Aktionszeitraum: bis 6 Mai 2026)
  • #Kinderschwimmkurse (Aktionszeitraum: 9. bis 22. Juli 2026)
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