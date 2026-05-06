GemeinsamStärker: Hilfe, die Familien unterstützt

Wirtschaftliche Unsicherheiten in den gegenwärtig bewegten Zeiten verschärfen die Situation vieler Familien. Aktuell sind 17 % der Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet – Alleinerziehende besonders stark mit 43 %. Initiativen, die Zukunftschancen schaffen und konkrete Hilfe für Familie in Not bieten, sind daher wichtiger denn je. P&G setzt im Rahmen von #GemeinsamStärker deshalb erneut ein Zeichen für Chancengleichheit und Inklusion. Zusammen mit BILLA und BIPA werden Hilfsangebote für Familien, Mütter und Kinder in Not geschaffen.