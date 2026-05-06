„Tut mir leid“: So scheiterte Papst Leo in Bank

Papst Leo habe daraufhin geantwortet, er werde nicht in der Lage sein, das zu tun. Doch auch der erneute Hinweis - „Ich habe Ihnen alle Sicherheitsfragen beantwortet!“ – habe die Dame nicht umgestimmt. „Würde es einen Unterschied machen, wenn ich Ihnen sage, dass ich Papst Leo bin?“, habe er es erneut versucht. Daraufhin habe die Frau aufgelegt.