F1-Wirbel: Sperre für Max Verstappen gefordert

Deutliche Worte von Juan Pablo Montoya! Der ehemalige Formel-1-Pilot kritisiert Max Verstappen und fordert nun sogar eine Rennsperre für den Red-Bull-Star.
In den vergangenen Wochen hatte Max Verstappen die neuen Autos in der Motorsport-Königsklasse scharf kritisiert. Auch das Reglement gefällt dem vierfachen Weltmeister nicht.
Verstappen komme sich bei der neuen Formel 1 wie in einem Videospiel vor, meinte der 28-jährige Niederländer unter anderem, und sprach von einer „Formel E auf Steroiden“. Zudem deutete er gar Ausstiegsszenarien an, da ihm die Formel 1 in ihrer jetzigen Entwicklung überhaupt nicht mehr Spaß mache.
„Dafür sollte es Konsequenzen geben“
Nun gibt’s heftigen Gegenwind für Verstappen. „Man muss den Sport respektieren“, verlangt der ehemalige Williams- und McLaren-Pilot Juan Pablo Montoya im Podcast „Chequered Flag“.
Es sei „okay, wenn dir die Regeln nicht gefallen“, so Montoya. „Aber so, wie du über deinen Lebensunterhalt und deinen eigenen Sport gesprochen hast – dafür sollte es Konsequenzen geben.“
Montoya fordert sogar eine Rennsperre der FIA für Verstappen. „Ich sage nicht, dass man nicht offen seine Meinung sagen soll“, betont der 50-jährige Kolumbianer. „Aber man sollte nicht herkommen und einen Formel-1-Wagen als ‘Mario Kart‘ bezeichnen!“
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