F1-Wirbel: Sperre für Max Verstappen gefordert

Verstappen komme sich bei der neuen Formel 1 wie in einem Videospiel vor, meinte der 28-jährige Niederländer unter anderem, und sprach von einer „Formel E auf Steroiden“. Zudem deutete er gar Ausstiegsszenarien an, da ihm die Formel 1 in ihrer jetzigen Entwicklung überhaupt nicht mehr Spaß mache.