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Das war echte Kunst!

Darum kam Madonna als Albtraum zur Met Gala 2026

Society International
05.05.2026 09:55
Madonna (l.) entsprang mit ihrem Outfit direkt einem Gemälde der Surrealistin Leonora Carrington ...
Madonna (l.) entsprang mit ihrem Outfit direkt einem Gemälde der Surrealistin Leonora Carrington – Rachel Zegler posierte als Hinrichtung der Lady Jane Grey“.(Bild: Krone KREATIV/AP/Evan Agostini)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Madonna wie aus einem Albtraum‑Gemälde – Rachel Zegler als lebendig gewordene Hinrichtung! Auf der diesjährigen Met Gala wimmelte es nur so von Kunst-Kopien! Wir verraten, welche Looks nach dem Motto „Kunst ist Mode“ Raubkopien echter Kunstwerke waren!

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Diese Met Gala war keine Modenschau – sie war ein Museumsbesuch auf Speed. Alte Meister, Skulpturen und Ikonen wurden neu interpretiert, kopiert und teilweise radikal umgedeutet. Kunstgeschichte zum Anziehen – lauter, schriller und provozierender als je zuvor. So viel echte Kunst steckte drin!

Allen voran sorgten Madonna und Rachel Zegler für Gesprächsstoff: Während Madonna wie die düstere Verkörperung der „Versuchung eines Heiligen“ über den roten Teppich schwebte – inspiriert vom surrealistischen Gemälde „Die Versuchungen des heiligen Antonius“ von Leonora Carrington – erschien Zegler praktisch als wandelnde Hinrichtungsszene.

Madonnas Look zitierte einen Ausschnitt aus dem Gemälde „Die Versuchungen des heiligen Antonius“
Madonnas Look zitierte einen Ausschnitt aus dem Gemälde „Die Versuchungen des heiligen Antonius“(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Zegler stellte das Gemälde „Die Hinrichtung der Lady Jane Grey“ nach.
Zegler stellte das Gemälde „Die Hinrichtung der Lady Jane Grey“ nach.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Ihr Look zitierte direkt das dramatische Historienbild „Die Hinrichtung der Lady Jane Grey“. Kunst, aber bitte maximal theatralisch! Kunstkenner enthüllten die Anspielungen auf X. 

Und genau das war das Motto der Met Gala 2026: „Fashion is Art“ wurde hier nicht nur interpretiert – es wurde knallhart umgesetzt. Zahlreiche Stars griffen direkt in die Kunstgeschichte und machten aus ikonischen Werken tragbare Statements.

Ob Kylie Jenner als moderne Venus de Milo, Hunter Schafer als lebendig gewordene „Mäda Primavesi“ von Klimt oder Emma Chamberlain im Pinselstrich-Chaos à la Vincent van Gogh und Edvard Munch – der rote Teppich wurde zur Galerie der Extreme.

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Wer hier „nur Mode“ erwartet hat, lag komplett daneben. Diese Nacht war ein wilder Ritt durch Jahrhunderte der Kunstgeschichte – inszeniert von Stars, die genau wissen, wie man Schlagzeilen schreibt.

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