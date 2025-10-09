Giftgas im „Weißen Rössl“ durch chemische Reaktion

Ein fordernder Einsatz für die Feuerwehrleute

Unter Schutzstufe drei und mit gasdichten Anzügen drangen Feuerwehrleute in den Keller vor und brachten die beschädigten Plastikgebinde ins Freie. Dort wurden sie in dichten Wannen gelagert und für die Entsorgung vorbereitet. Der betroffene Gebäudetrakt musste vollständig geräumt werden. 15 Mitarbeiter, die sich dort aufgehalten hatten, wurden ins Freie gebracht, zwei von ihnen mussten zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Gäste sind in diesem Teil des Hotels nicht untergebracht.