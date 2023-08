Beim Schwimmen im Pool von Chlorgas überrascht

Am Freitagabend ging eine Mutter mit ihren beiden Söhnen in einem überdachten Pool in Feldkirchen/Donau (Oberösterreich) baden. Vermutlich aufgrund schlechter Belüftung dürften sich Chlorgase gebildet haben, die ätzend auf die Atemwege wirken. Die Familie musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.