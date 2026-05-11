So köstlich schmeckt der Sommer

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages tanzen durch die Blätter. Köstlicher Grillduft liegt in der Luft. Wenn Familie und Freund:innen zum Grillen zusammenkommen, braucht es oft nicht viel. Mit dem Weber Spirit® EPX-435R Stealth zieht ein smarter Griller ein, der jeden Sommerabend perfekt macht.
Die Terrassentür ist weit offen, auf dem Gartentisch stehen Salate und kühle Getränke bereit. Es wird gelacht, geredet, nachgeschenkt. Und über allem liegt dieser Duft, der sofort nach Sommer schmeckt: saftige Steaks, würziges Grillgemüse, frisches Knoblauchbrot.
An solchen Abenden wird der Grill schnell zum Mittelpunkt des Geschehens: Es wird gekostet, geplaudert und gemeinsam gewartet, bis das Essen fertig ist.
Intelligente Technik für entspanntes Grillen
Das integrierte Wi-Fi- und Bluetooth-Digitalthermometer sorgt für volle Kontrolle bei maximaler Gelassenheit. Die Temperatur im Garraum lässt sich direkt am Gerät oder bequem per Smartphone über die Weber Connect® App überwachen. Das Ergebnis: gleichmäßige Hitzeverteilung und punktgenaue Grillergebnisse – selbst dann, wenn mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden.
Präzision, die den Unterschied macht
Ein weiteres Highlight ist das smarte Weber Bluetooth Thermometer mit Kabel. Es misst sowohl die Kerntemperatur des Grillguts als auch die Hitze am Grillrost. Besonders praktisch: Wer sein Steak von direkter auf indirekte Hitze verlegt, weiß dank präziser Messung sofort, ob die Temperatur perfekt passt.
Mehr Raum für Leichtigkeit und Genuss
Durch die inovative Technik behält man stets die komplette Kontrolle, ohne ständig zum Griller laufen zu müssen. Und genau so entsteht Raum für das, was wirklich zählt: Gespräche, Lachen, spontane Augenblicke.
Moderne Grillkultur neu gedacht
Der Weber Spirit® EPX-435R Stealth steht für eine neue Art des Grillens: Technik, die unterstützt, ohne zu dominieren. Für Sommerabende, die mühelos gelingen – und lange in Erinnerung bleiben.
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