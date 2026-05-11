So köstlich schmeckt der Sommer

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages tanzen durch die Blätter. Köstlicher Grillduft liegt in der Luft. Wenn Familie und Freund:innen zum Grillen zusammenkommen, braucht es oft nicht viel. Mit dem Weber Spirit® EPX-435R Stealth zieht ein smarter Griller ein, der jeden Sommerabend perfekt macht.