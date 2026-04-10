Insolvenzen in Salzburg mit markantem Rückgang

Die Zahlen für das erste Quartal 2025 sind da! Was Firmeninsolvenzen betrifft gab es im ersten Viertel des Jahres in Salzburg um 34,81 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2025 – die höchste Rückgangsrate in Österreich. Denn auf das ganze Land gerechnet, gab es 1936 Eröffnungsanträge (einschließlich Insolvenzabweisungen), was einem Anstieg von 5,39 Prozent entspricht.