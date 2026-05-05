Marlene Svazek verliert langjährigen Chefstrategen

Pressesprecher, Stratege, Songschreiber: Dom Kamper verlässt mit Ende Juni das Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ). Wohin es den langjährigen Schatten der blauen Chefin verschlägt, das ist noch offen.
Neun Jahre lang war er der Mann an Marlene Svazeks Seite. Dom Kamper war Pressesprecher, Redenschreiber, Chefstratege und zuletzt auch Regierungskoordinator für die Landeshauptfrau-Stellvertreterin und die Freiheitlichen im Land Salzburg. Mit Ende Juni verlässt der gebürtige Steirer jedoch die Salzburger Politbühne.
Für ihn sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen. „Ich habe ein konkretes Angebot aus Wien erhalten und mich entschieden, wieder in meine Wahlheimat zurückzukehren“, so der musikaffine USA-Fan. Auch seine kreative Seite zeigte er abseits des Landtags. Im blauen Wahlkampf 2023 wollten die Freiheitlichen mit einem von Kamper komponierten Lied punkten.
Wohin den 40-jährigen seine Reise führen wird, das möchte er derzeit noch nicht sagen. Er werde aber der Kommunikationsbranche im weitesten Sinne treu bleiben.
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