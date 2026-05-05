Marlene Svazek verliert langjährigen Chefstrategen

Für ihn sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen. „Ich habe ein konkretes Angebot aus Wien erhalten und mich entschieden, wieder in meine Wahlheimat zurückzukehren“, so der musikaffine USA-Fan. Auch seine kreative Seite zeigte er abseits des Landtags. Im blauen Wahlkampf 2023 wollten die Freiheitlichen mit einem von Kamper komponierten Lied punkten.