Salzburger Baufirma ist nach 47 Jahren pleite

Das Unternehmen, das 1979 gegründet worden war, ist vor allem im Ingeniers- und Industriebau sowie im Kanal- und Leitungsbau tätig. Für öffentliche Auftraggeber wie die ÖBB, die Asfinag oder die Landesregierungen von Salzburg und Oberösterreich wurden zahlreiche Projekte umgesetzt.