Salzburger Baufirma ist nach 47 Jahren pleite

Die Salzburger Baufirma GTB Bau mit Sitz in Anif ist pleite. Am Dienstag wurde am Landesgericht das Konkursverfahren eröffnet. Die Firmengeschichte geht damit nach 47 Jahren zu Ende.
Das Unternehmen, das 1979 gegründet worden war, ist vor allem im Ingeniers- und Industriebau sowie im Kanal- und Leitungsbau tätig. Für öffentliche Auftraggeber wie die ÖBB, die Asfinag oder die Landesregierungen von Salzburg und Oberösterreich wurden zahlreiche Projekte umgesetzt.
Vom Konkurs betroffen sind 28 Dienstnehmer und 180 Gläubiger. Das Unternehmen schafft die Einhaltung laufender Zahlungen nicht mehr. Die Gesamtverpflichtungen liegen bei rund sieben Millionen Euro. Die Firma soll nicht weitergeführt werden. Laut Alpenländischem Kreditorenverband AKV wurde bereits am Eröffnungstag eine Schließung beantragt.
Als Ursache für die Pleite führt das Unternehmen Kalkulationsfehler, gestiegene Materialkosten, verzögerte Zahlungen und die allgemein schwache Auftragslage in der Baubranche an.
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